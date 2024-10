Entra nel vivo l’edizione 2017 di Cortes Apertas.

Il 19 novembre è in programma la tappa di Olzai.

Per l’occasione il Comune di Padria (assessorato ai Servizi sociali) ha organizzato una gita al paese barbaricino.

Gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Servizi sociali per compilare il modulo di adesione.

L’Amministrazione comunale ha comunicato che si farà carico delle spese mentre quelle della ristorazione saranno a cura dei partecipanti.

I non residenti saranno ammessi con riserva.

Il termine per la presentazione delle istanze scadrà il 16 novembre.

Per il 10 dicembre è in programma, invece, l’escursione a Fonni organizzata dal Comitato di San Giorgio 2018 di Bonnanaro.

Il programma prevede la partenza alle 8.00 mentre l’arrivo è previsto per le 10.00. Alle 18.00 si farà rientro in paese.

La quota di partecipazione (residenti e non residenti) è stata fissata in 15 euro che comprende il solo viaggio in pullman.

Per le adesioni (scadenza 6 novembre) è possibile contattare i numeri 3491232417 (Tetta), 3472980645 (Giovanni) e 3475434087 (Marilena).