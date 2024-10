Forse c'erano più finanzieri, carabinieri e poliziotti che manifestanti ieri pomeriggio in Piazza Repubblica a Cagliari.

Alla manifestazione, organizzata dal Movimento Sociale Sardo per dire “No all'invasione di migranti”, il Coordinamento Antifascista si è opposto con un sit–in nella piazza antistante la stazione della metro.

Le forze dell'ordine hanno creato una zona “cuscinetto” fra le due parti e il disagio è stato soprattutto per chi, in quel momento, passava nei pressi di via Dante.

Si può dire che, a parte una colluttazione fra due persone nei pressi del Consiglio Regionale, subito bloccate dalle forze dell'ordine, tutto si è limitato ad uno scambio reciproco di insulti e provocazioni.