Il Comune di Muros, in collaborazione con la R.A.H.P. sas, organizza il Corso di Rianimazione cardiopolmonare (RCP) per la popolazione della durata di un'ora presso la palestra della scuola elementare di Muros che si terrà Domenica 27 Settembre 2015 dalle ore 9:30 alle 10:30. Non è richiesto alcun requisito specifico.

Per finformazioni: Comune Muros: tel 079 345089 oppure R.A.H.P. sas: e-mail: rahp80@yahoo.it. tel.: 079 274573.