Un corso di formazione rivolto alle piccole e medie imprese locali per fornire loro le competente utili per la conoscenza del sistema di eProcurement pubblico, il MePA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze.

Il laboratorio si inserisce nel progetto di formazione-informazione avviato dall’amministrazione comunale di Ovodda che ha proprio l’obiettivo di dotare artigiani e professionisti della categoria degli strumenti necessari per essere sempre aggiornati e per poter creare nuove occasioni di confronto e di business.

Infatti, il Mepa è un mercato virtuale in cui le amministrazioni acquirenti e i potenziali fornitori si incontrano, negoziano e perfezionano on line contratti di fornitura legalmente validi.

L'iscrizione al Mercato Elettronico da parte delle imprese serve per diventare fornitori delle pubbliche amministrazioni e partecipare alle aste.

Per questo il Comune di Ovodda organizza breve corso di formazione, della durata di quattro ore, dalle 14:30 – 18:30. Verranno affrontati gli argomenti relativi alla registrazione, l’abilitazione ai bandi, la gestione catalogo, la risposta alle RDO (Richiesta di Offerta) e ODA (Ordine Diretto di Acquisto).

Gli interessati devono compilare un apposito modulo da inviare all’indirizzo email info@comune.ovodda.nu.it entro il 10 aprile 2017.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito del Comune al seguente link:

http://www.comune.ovodda.nu.it/cominfo/avvisi/avviso.asp?id=1010