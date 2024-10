"Vieni con noi a scoprire il mondo ipogeo e diventa anche tu uno speleologo! Gli amici dello Speleo Club Domusnovas - Equipe Speleologica Domusnovas ti accompagneranno in un divertente viaggio didattico e pratico in una delle aree carsiche più belle del panorama regionale".

Il corso di avvicinamento mira innanzitutto alla divulgazione di un attività per certi versi già in forte espansione, quella della speleologia carsica, spesso interpretata come semplice uscita domenicale o dispensatore di adrenalina.

Si tratta di una scienza che unisce potenzialità fisiche personali a lavoro di squadra e allo studio scientifico, mirati alla conoscenza e divulgazione del patrimonio ipogeo in tutte le sue sfaccettature.

Il “corso di avvicinamento alla speleologia” è organizzato e diretto da Speleo Club Domusnovas e Equipe Speleologica Domusnovas, con il patrocinio del Comune di Domusnovas e la collaborazione del Centro Educazione Ambientale “Pietra Antica”, con il minimo comun denominatore di conoscere e valorizzare il mondo ipogeo.

Domusnovas è uno dei comuni in sardegna con più cavità di tipo carsico al suo interno, infatti non potremmo tralasciare le imponenti grotte di San Giovanni, prima al mondo per essere attraversata da Nord a Sud da una strada carrozzata, o grotte di grande valore geologico

Il gruppo oltre a praticare le sue attività e studi in grotte e cavità naturali si occupa anche di cavità artificiali quali le miniere, del quale il Sulcis, e in particolare il territorio domusnovese, ne è ricco. Le lunghe gallerie intrecciate tra loro intersecano spesso cavità naturali, vedi l’esempio per eccellenza di Grotta Santa Barbara in comune di Iglesias… unico gioiello al mondo nel suo genere sotto diversi punti di vista.

Tornando a parlare in termini pratici il corso è strutturato sostanzialmente in due parti, una teorica e una pratica, con durata di 6 Settimane. La teoria tratta di materie come carsismo e speleo temi, geologia e idrogeologia, archeologia e biospeleologia, rilievo topografico e cartografia/gps, conoscenza del territorio, materiali, progressione con e senza attrezzi, movimentazioni in sicurezza e soccorso. La parte pratica invece si divide in 12 esercitazioni pratiche/uscite in grotta da svolgersi nelle principali cavità del domusnovese / iglesiente.

Infine il corso ha un costo di € 60,00 comprensivo di iscrizione, polizza assicurativa, mentre i materiali e le attrezzature tecniche verranno date in comodato d’uso per tutta la durata del corso. Si consiglia vivamente l’uso di abbigliamento adeguato al contesto, il quale rimarrà comunque a carico dei corsisti.

Per Info e iscrizioni puoi vieni a trovarci il Mercoledì e il Venerdì nella sede sita in via stazione a Domusnovas presso il vecchio mulino ottocentesco "Sa Ferraria".

Altrimenti scrivici sul gruppo Facebook Speleo Club Domusnovas o all'indirizzo e-mail speleoclubdomusnovas@gmail.com

Martino 3405841129

Davide 3406957605

Angelo 3472337092