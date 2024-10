A Meana Sardo oltre 150 ragazzi hanno partecipato al corso di soccorritore “Non spezzare la catena”, organizzato dalle associazioni Volontari senza frontiere e Mike soccorso e coordinato da Nicola Chighini e Carlo Pretta.

Gli esperti hanno mostrato agli studenti e anche agli adulti che hanno partecipato al corso come effettuare le manovre per la rianimazione. Nel corso delle lezioni è stato spiegato come funziona il 118 a tutti i livelli, partendo dall’ambulanza base per arrivare all’elisoccorso.

Tra i docenti anche la dottoressa Giovanna Manca della postazione del 118 di Sorgono e la dottoressa Annalisa Deiana del Pronto soccorso di Nuoro.