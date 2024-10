In Sardegna

C'è tempo ancora sino al 16 marzo per presentare le domande di partecipazione ai corsi per Operatore Socio Sanitario. La Regione, infatti, su richiesta di numerosi sindaci, ha autorizzato la proroga dei termini che sarebbero scaduti a fine febbraio. La selezione riguarda i percorsi formativi per disoccupati e occupati che, a fine corso, otterranno la qualifica di OSS.