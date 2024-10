Una serie di corsi per consentire ai giovani di Stintino di conseguire la patente nautica a motore di primo livello entro le 12 miglia. Hanno preso il via ieri nella sede del centro culturale di via Marco Polo le lezioni che daranno la possibilità, a circa 30 residenti a Stintino di età compresa tra i 18 e i 40 anni disoccupati e occupati, di ottenere la patente nautica.

Un percorso formativo indirizzato al settore della nautica nel quale l'amministrazione comunale, guidata dal primo cittadino Antonio Diana, ha deciso di puntare. Un sentiero che trova il suo spazio nell’accordo siglato a giugno dello scorso anno tra Comune di Stintino e Agenzia regionale del lavoro, un tassello in più nella politica dell’amministrazione comunale contro la disoccupazione giovanile.

«Abbiamo inserito questi corsi nel programma di formazione dei nostri giovani – afferma il sindaco di Stintino Antonio Diana – per dare loro la possibilità di una prospettiva occupazionale».

L'amministrazione comunale, con l'assessorato Lavoro e formazione professionale con Angelo Schiaffino, punta a una politica della formazione che consenta ai giovani di potersi confrontare a pieno titolo sul mercato del lavoro.

Il progetto prevede un corso, della durata di tre mesi, per patenti entro le 12 miglia con barca a motore che sarà poi approfondito con un successivo ciclo di lezioni per barca a vela con motore ausiliario e quindi arricchito ulteriormente con un corso per patenti oltre le 12 miglia. A svolgere le lezioni è la “Acrux Nautica” scuola nautica di Alghero.

Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi al settore Servizi sociali il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12.