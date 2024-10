Si terrà a Mamoiada il 25 e 26 Novembre, presso il Museo delle Maschere Mediterranee (Piazza Europa 15), il primo corso in assoluto dedicato alla innovazione e digitalizzazione delle professioni di guida turistica ed escursionistica, con il fine ultimo di promuovere l’interesse dei visitatori per il territorio attraverso i percorsi guidati. Il corso viene attivato grazie ad una collaborazione tra la società Fare Digital Media e Méskes.

Il corso di web marketing per guide turistiche di Fare Digital Media e Méskes si rivolge a tutti quei professionisti che stanno a contatto diretto con i viaggiatori e sentono di dover migliorare le proprie competenze digitali sotto due punti di vista: in un’ottica aziendale, promuovendo la propria attività con l’ausilio di adeguati strumenti basati sulla comunicazione social e in un’ottica di servizio, migliorando la propria offerta e integrandola con le tecniche di narrazione dei territori, il digital storytelling.

Il corso si propone inoltre di mostrare come l’avvento della nuova cultura della sharing economy possa essere utilizzato come un’occasione di arricchimento e sviluppo per chi svolge professionalmente l’attività di guida turistica.

La durata del corso è di 16 ore, suddivise in 4 moduli, per due giornate di frequenza. Le modalità prevedono lezioni frontali e immediata applicazione pratica di quanto appreso durante la visita guidata sul territorio, curata da Méskes. Verranno messi a disposizione materiali didattici e cancelleria.

Il corso fa parte di un più ampio programma di occasioni formative previste in varie regioni d’Italia, come Sicilia e Calabria, e rivolte sempre ai professionisti del settore turistico/escursionistico.

Il partecipante ideale è un soggetto che fa parte di Associazioni culturali, Cooperative di gestione di siti e attrazioni, compresi i soggetti che svolgono la libera professione di Guida turistica o escursionistica.

Alessio, co-fondatore di Fare Digital Media, Digital Strategist e responsabile della formazione, racconta così le motivazioni alla base del corso:

<<L’ecosistema digitale è ormai un dato di fatto nel mondo del turismo ed in questo ambiente è necessario avere le competenze giuste per sviluppare la propria attività. Non basta avere un sito web statico o gestire in maniera scoordinata una paginetta Facebook. Per farsi trovare da quel 60% di turisti che prenotano e si lasciano ispirare per le loro vacanze dai contenuti web è fondamentale costruire una presenza forte online. Questo vale per tutti gli operatori turistici e ancor di più per le guide professioniste che devono fronteggiare una concorrenza sempre più dura e variegata rispetto alle impostazioni tradizionali.>>

Fare Digital Media è una realtà giovane e dinamica che rende gli operatori del turismo capaci di cogliere le opportunità date dalle innovazioni del settore attraverso le consulenze strategiche basate sul content marketing e sulla narrazione dei territori con il digital storytelling. La società gestisce inoltre una community di viaggiatori chiamata Genteinviaggio.it, dove gli iscritti raccontano le loro esperienze e scambiano consigli e ispirazioni. Attraverso i racconti si può partecipare al content game e vincere premi studiati per chi è sempre a caccia di nuove esperienze di viaggio.

Méskes