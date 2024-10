Nasce ad Alghero la “Guido Beltrami Academy”. Un contenitore multidisciplinare che attraverso corsi tenuti da lui e da altri professionisti ed esperti in vari settori fornirà gli strumenti per formare nuove professionalità o semplicemente accrescere la conoscenza di affascinanti discipline.

Si spazia dalla musica, all’arte alla cultura in senso generale, alla cucina. Fondatore e ideatore dell’accademia è Guido Beltrami, 33enne algherese, con alle spalle numerose e importanti esperienze a livello internazionale che gli hanno permesso di specializzarsi nel mondo del Wedding, Interior design, passando per l’organizzazione di eventi e tanto altro.

L’esperienza più importante è stata sicuramente quella milanese. Nel capoluogo lombardo, casa della moda italiana e delle innovazioni in diversi campi a livello internazionale, Beltrami ha collaborato con le più importanti case di moda ma anche come locationist per grandi marchi automobilistici e ancora come decoratore e curatore di ambienti nei grandi alberghi stellati.

L’idea dell’Academy nasce dalla volontà di rispondere a numerose richieste che in questi anni il professionista ha ricevuto da parte di tante persone che si vogliono avvicinare a determinate attività che negli ultimi tempi sono cresciute e che stanno prendendo piede anche nella nostra città.

Il legame con Alghero, dopo tanti anni passati tra l’Italia e l’estero, l’ha portato, nel 2015, ad aprire il suo atelier artistico in via Manzoni 87.

La “Guido Beltrami Accademy” partirà ufficialmente con il primo corso di Wedding Planner il prossimo 23 febbraio. 6 giorni intensi di attività con un dettagliato programma d’insegnamento che prevede 60 ore di lezione, tenute dallo stesso Guido Beltrami e da vari esperti e professionisti, sulla figura del Wedding Planner passando per il catering, l’uso di fiori, nastri, pizzi e tessuti, creazione di un evento in location e la scenografia del matrimonio. Per informazioni sull’Academy e sul primo corso di Wedding Planner il contatto e-mail è info@guidobeltrami.it mentre quello telefonico 333/2151231

E’ consultabile anche la pagina Facebook “Guido Beltrami Academy”