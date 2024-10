A partire da lunedì 11 aprile alle ore 17:30 avrà inizio a Cagliari un nuovo corso di lingua e cultura inglese che comprenderà momenti di conversazione e laboratori.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Culturale Alfabeto del Mondo, dal 2008 impegnata nell’insegnamento delle lingue straniere e della lingua italiana agli stranieri, invita quanti vorranno partecipare a presentarsi in via Alghero al numero 13 del primo piano.

Saper comunicare in lingua inglese è ormai diventato necessario non solo per studio o per lavoro ma anche nei viaggi all’estero e nella vita di tutti i giorni quando ci si trova a doversi confrontare con persone straniere.

La docente, Eleonora Giardino, ha strutturato il programma in nove lezioni intensive atte a fornire agli studenti gli strumenti essenziali per renderli capaci di comunicare efficacemente e di saper condurre conversazioni in maniera autonoma.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.alfabetodelmondo.it, o contattare la segreteria via email a info@alfabetodelmondo.it o ai numeri di telefono 3312854727, 3474103290, 3476967346