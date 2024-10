Un bagno di folla ha accolto e poi salutato con tanto affetto i ciclisti delle 22 squadre che da Alghero hanno iniziato la 100esima edizione del Giro d’Italia.

Una gioia immensa nel cuore dei cittadini che hanno vissuto intensamente le settimane prima dell’arrivo degli atleti e poi le giornate della cerimonia d’apertura e la partenza della Corsa Rosa.

Il Giro d’Italia ha unito e ha coinvolto tutti: dai più grandi ai più piccini.

Nella città catalana si è respirata un’atmosfera di grande festa a tal punto che il sindaco Mario Bruno nella stessa giornata di ieri ha incontrato il segretario generale dello Sport per la Generalitat de Catalunya, Gerard Figueres, e alcuni delegati dei paesi catalani presenti in città in occasione della grande partenza del Giro d'Italia per parlare della “Volta”, corsa a tappe spagnola. Infatti, per il 2018, si prevede la partenza anche per il prestigioso Giro della Catalogna dalla città di Alghero.

"Non ci fermiamo, lavoriamo già per il prossimo anno alla "Volta", il Giro della Catalogna". Ha dichiarato il primo cittadino, che ringrazia la città per aver risposto con entusiasmo alla storica partenza del Giro e quanti hanno permesso che tutto si svolgesse con ottimi risultati. Gli accordi per la partenza della corsa spagnola da Alghero sono stati presi proprio in questi giorni in città, alla presenza del Segretario generale dello Sport per la Generalitat, Gerard Figueres.

“La partenza dalla città di Alghero per la prestigiosa gara della Catalogna - evento già avvenuto nel lontano 1986 - potrebbe rappresentare l'occasione per ampliare ancor più la proiezione internazionale di una delle competizioni ciclistiche più antiche d'Europa. L'obbiettivo è consolidare le sinergie con l'impresa dei trasporti marittimi Grimaldi, che potrebbe essere lo sponsor per la "Volta" in Sardegna”, spiega il Comune in una nota stampa.

"Martedì sera sarò a Barcellona dove presenterò le peculiarità del territorio prima di un concerto di Paolo Fresu, alla presenza delle maggiori autorità catalane, la stampa e i principali tour operator" fa sapere Mario Bruno.

Gerard Figueres è stato accompagnato nella visita ad Alghero da Joan-Elies Adell Pitarch, director de l'Oficina de l'Alguer de la Delegació del Govern a Itàlia; Jordi Torres, cònsol major d’Encamp (Andorra), municipio gemellato con Alghero; Robert Gil, director del Centre Esportiu Sociocultural del Pas de la Casa (Andorra); Jordi Padrós, coordinador de l’Espai Natural de l’Àrea de Territorial i Sostenibilitat Ambiental de la Diputació de Barcelona, e Xavier Roget, responsabile de la Direcció Territorial Occidental de la Diputació de Barcellona.