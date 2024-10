Era diretto in Ogliastra per distribuire i quotidiani nelle edicole. All’improvviso il corriere, alla guida del suo furgone, si è trovato davanti una mucca che attraversava la carreggiata. L’uomo non è riuscito a frenare ed evitare l’impatto. L’incidente è avvenuto all’alba di ieri sulla strada statale 389. Il corriere è rimasto lievemente ferito mentre l’animale è morto sul colpo.

Purtroppo quello degli animali vaganti e incustoditi è un problema irrisolto che da tempo affligge gli utenti della strada creando numerosi disagi e incidente, in alcuni casi anche mortali. Solo in pochi casi le forze dell’ordine riescono a individuare i proprietari degli animali vaganti Questi se identificati vengono pesantemente sanzionati.