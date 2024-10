Nell'estate cagliaritana, c'è una corsa dove non esistono sconfitti, non si paga l'iscrizione e non si guarda il contapassi. E' quella organizzata da Luca Maini, atleta della Cagliari Atletica Leggera che, da tre settimane, propone itinerari inediti per una serata sportiva in compagnia e col sorriso sulle labbra.

Ieri sera, circa cento persone, si sono presentate nel piazzale del Lazzaretto e le loro magliette fluorescenti hanno fatto il paio con le luci del tramonto espresse fra il faro di Capo Sant'Elia e la Sella del Diavolo.

Scenari suggestivi nei circa 9 km di tragitto dove nessuno si è arreso, compreso il piccolo cane di una coppia di podisti.

Dopo la foto di rito scattata nella piazzetta del Borgo Sant'Elia, il rientro si è concluso con il “Terzo tempo”, la cena collettiva fra i partecipanti e caposaldo di 3.0 RunWithFriends 2017. Per Lucarun Maini “mangiare e bere qualcosa insieme è la cosa più bella e divertente”.

Concludere cosi è quasi quanto un rito anche perché il contesto esclude ogni velleità agonistica: “Il tutto nasce dalla mia esperienza personale, dal come ho scoperto la corsa. Correre con gli amici è molto più facile che correre da soli.”.

Visti i numeri in crescita, il fenomeno sembra voler abbracciare un numero di appassionati di ogni genere, dall'amatore all'agonista, dal giovane all'anziano:

“Ogni settimana, un posto e un giorno diverso per dare occasione a tutti di entrare in contatto con la corsa. Si corre insieme con delle soste, per avvicinare quelli che iniziano o che si vogliono avvicinare alla disciplina. Farlo insieme è piu' facile”.

Per conoscere la data e il circuito del prossimo evento, è possibile consultare la pagina Facebook 3.0 RunWithFriends 2017.