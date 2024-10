Proseguono gli appuntamenti con il festival “Corpi in movimento – Le piazze che danzano” organizzato da Danzeventi. Lunedì 1 ottobre alle 21.00, il teatro Civico di Sassari ospiterà lo spettacolo "Convergenze" che sarà portato in scena dalla compagnia marchigiana.

Ideata dalla coreografa Federica Galimberti, L'opera vuole mettere in evidenza, tra luci ed ombre, tra ragione e istinto, la forza travolgente dell’animo dell’uomo, del maschio, e la sua fragilità di fronte alla grandezza della natura, nella riscoperta delle sue radici più selvagge e tribali.

Tra i protagonisti della serata la danzatrice olbiese, ma romana di adozione, Silvia Pinna. Diplomata con lode all’Accademia nazionale di danza e laureata alla Sapienza in Forme e tecniche dello spettacolo, la Pinna dovrà cercare di tirar fuori la sua parte più mascolina, istintiva, interpretando il ruolo del suo totem animale.

«Ballare nella mia terra con una compagnia professionista è un’opportunità davvero rara. Sono contentissima di essere a Sassari. È una bella sfida – ha spiegato la danzatrice che interpreterà la parte del cerbiatto – non solo perché è una performance molto fisica, ma è entusiasmante riuscire ad esternare la parte dell’altro sesso che è in me, poiché in ognuno di noi c’è qualcosa sia di maschile che di femminile. Mi diverto tanto a mettermi in gioco, ancor più se penso che nella danza, nell’immaginario collettivo, la donna è vista ancora come una figura fragile, sempre sulle punte e in tutù».