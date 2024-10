Si terrà sabato 7 dicembre alle 18.00, nella Palazzina Liberty di via Roma a Seui, la presentazione di “Metropolitània e àteros contos tòpicos, distòpicos e utòpicos” promossa dalla casa editrice Domus de Janas Editore in collaborazione con la società cooperativa S’Eremigu.

12 racconti, rigorosamente in lingua sarda, che l’autore proporrà ai presenti anche con un intenso dialogo con il giornalista Piersandro Pillonca. Nei giorni scorsi, Corongiu è reduce da una presentazione effettuata a New York, dove nell’ambito della Bilingual Fair – La Fiera del Bilinguismo, svoltasi nella Fordham University in collaborazione con il circolo dei sardi degli USA Shardana, ha rappresentato la lingua sarda in qualità di ambasciatore culturale.

“Sono stati certamente gli argomenti affrontati – queste le parole di Corongiu – ad aver creato tanta attenzione e curiosità su un'opera che ha trovato gradimento in tanti lettori appassionati di letteratura isolana. La fantascienza, l’erotismo, le realtà urbane, l’attualità di mondi che l’autore conosce bene come quello della tecnologia, della burocrazia o del giornalismo. O anche quello delle diatribe interne al movimento linguistico per l’ufficializzazione della lingua sarda. Tutte vicende che, a primo acchito, un lettore medio non si aspetta raccontate in sardo. Corongiu si propone come innovatore e propulsore dunque del filone della prosa in lingua sarda che dagli Anni Ottanta in Sardegna ha prodotto centinaia di titoli tra raccolte di racconti e romanzi. Sarà inevitabile, durante la presentazione, l’omaggio a Paolo Pillonca, grande scrittore recentemente scomparso, che a Seui aveva eletto la sua patria e che con Corongiu ha avuto una lunga storia di amicizia e collaborazione”.