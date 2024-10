"Non possiamo passare dall’emergenza sanitaria a quella economica sommando paura a paura. Bisogna mettersi subito a lavorare, soprattutto noi che non abbiamo competenze dal punto di vista sanitario, ma possiamo dare un grosso mano di aiuto incrociando le azioni economiche che sta promuovendo il Governo, senza che ci siano doppioni ma perché le azioni regionali dal punto di vista economico incidano e siano complementari rispetto al sostegno economico dato lo Stato. Non sarà facile, ma va fatto immediatamente. Penso, ad esempio, che ci troveremo di fronte non solo a tante aziende in crisi, non solo a tante persone che rischieranno di perdere almeno quest’estate un’occasione di lavoro, ma penso ai tanti che oggi sono in difficoltà e che hanno bisogno di un sollievo economico, probabilmente serve anche rafforzando con risorse i servizi sociali dei Comuni perché siano loro i primi a intercettare il bisogno prima che sfoci nel dramma e nella disperazione”.

Così il consigliere regionale Massimo Zedda (Progressisti) intervistato da Sardegna Live.

L'INTERVISTA: