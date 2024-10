DALLA FINESTRA.

Uscire dal mondo per rientrare in se stessi: è davvero difficile pensare ad uno ‘spazio’ senza abbracci e strette di mano, senza bambini che fanno rumore in ogni dove, senza poesia.

Le strade sono vuote, il sole illumina il silenzio, le voci sono spente, la distanza è una misura che separa le persone.

È un po’ come vivere in un luogo avaro di respiri e contatti, svuotato di “umanità”, animato dalla paura.

Siamo come vite sospese in una grande parentesi che non trova tracce nella memoria, schegge nel buio, identità in frantumi.

In questo mare di pensieri io cerco di muovermi con un responsabile ottimismo che arma il coraggio per sconfiggere la paura.

Sto dalla parte di chi crede e vive nella consapevolezza che presto tutto passerà, che la risalita sarà dura ma possibile, che dopo la tempesta verrà il tempo della quiete.

Sto dalla parte di chi vuole rinascere sotto un’onda nuova, certo che insieme ce la faremo perché ognuno saprà fare la sua parte.

Perché NOI SIAMO risorse inaspettate, entusiasmo che non sapevamo di avere, fiducia e capacità di reazione di cui ci sapremo nutrire.

Sarà bello ritrovarsi e dare più senso alla vita, più sostanza ai valori, più spinta a questo mondo che ci vorrà un po’ più bene e che sapremo amare di più.

Auguri per TUTTO e per TUTTI.

Giuliano Marongiu