I Vigili del Fuoco del comando di Nuoro sono stati impegnati per tutto questo fine settimana nelle operazioni di supporto alle amministrazioni Comunali in interventi di sanificazione da Covid-19.

I pompieri hanno lavorato nei Comuni di Arzana, Tortolì, Arbatax e Ilbono. Il Comando di Nuoro, in analogia alle iniziative proposte dal dipartimento dei vigili del fuoco è impegnato giornalmente sul territorio con gli specialisti del nucleo Nbcr ( nucleare, batteriologico, chimico e radiologico). Questo nucleo specializzato viene chiamato a intervenire in situazioni eccezionali: quando esiste un fondato pericolo di contagio da sostanze nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche che potrebbero provocare gravi danni a persone, animali o cose.





Questi vengono addestrati proprio a questo tipo di interventi ed essi si distinguono immediatamente dagli altri operatori di soccorso per la particolarità dei loro indumenti. Quando intervengono non indossano la divisa istituzionale, ma sono equipaggiati di particolari tute scafandrate per la protezione personale e, all’occorrenza, si dotano di autorespiratori che consentono la respirazione anche in ambienti fortemente ostili e contaminati.