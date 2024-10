Via libera parziale del Consiglio regionale al pacchetto da 110 milioni inseriti nelle misure "anti-virus" della Giunta. Manca, infatti, ancora il parere positivo delle commissioni Lavoro e Bilancio alla delibera che sblocca 60 milioni per il sostegno dell'intero sistema economico regionale per l'emergenza Covid-19.

Il motivo? La mancata trasmissione alla commissione del documento da parte dell'esecutivo. Per ora i parlamentini hanno potuto dare l'ok solo a una parte del pacchetto da 110,5 milioni messo in campo dalla Regione: il capitolo che prevede un fondo di 15 milioni, oggi nelle casse della Sfirs, e che servirà come garanzia, fino all'80%, per le imprese in crisi che chiederanno un prestito agli istituti di credito.

Lasciapassare anche al fondo per l'occupazione da 18,5 milioni previsto nella delibera approvata su proposta dell'assessora Alessandra Zedda. Dentro sono compresi contributi per i dipendenti della filiera del turismo e per le imprese che li ingaggeranno.

Una volta approvati, entrambi i provvedimenti dovranno fare un ulteriore passaggio in Giunta per il varo definitivo.