«Si invitano eventuali non residenti di questo edificio a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare nel loro domicilio di residenza», il messaggio dei volantini che parlano anche di un’ammenda da 206 euro e «reclusione da 3 a 12 anni nei casi più gravi».

Tutto falso, bufala che stavolta non corre sul web, ma addirittura dilaga all’esterno di case e condomini: falso ed ingannevole per la pubblica fede e non deve essere preso in considerazione da chi li dovesse ritrovare – è stato rammentato dalle forze dell’ordine - soprattutto laddove vengono invitati eventuali non residenti degli stabili a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare nel proprio domicilio di residenza.

In alcune province italiane sono stati sequestrati falsi volantini scritti su carta intestata Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con logo della Repubblica Italiana. Contengono informazioni false e ingannevoli.

Se li trovate, non tenete conto delle indicazioni contenute e segnalateli alle forze di polizia.

Dalla Questura di Cagliari, fanno sapere dagli uffici di via Tuveri, "nell’hinterland cagliaritano non sono state rinvenute affissioni di questo genere: in ogni caso la Polizia di Stato invita i cittadini a prestare attenzione".