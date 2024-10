Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu ha comunicato nuovamente il numero dei positivi in città. Sono undici (e non otto come riferito in precedenza).

“In totale ci sono 11 casi di positività al Covid-19 nella nostra città. Attualmente si trovano in isolamento nel proprio domicilio. L’Ats ha provveduto immediatamente ad attivare tutte le misure previste dal protocollo sanitario e i nostri concittadini sono costantemente monitorati e assistiti dal personale dell’Unità speciale di continuità assistenziale. Come previsto dalle disposizioni in vigore, nel frattempo è stata avviata l’identificazione di tutti i possibili contatti”.

“La situazione non è grave – ha precisato il primo cittadino - è sotto controllo ma è indispensabile non abbassare il livello di attenzione. In questo momento è importante mantenete il distanziamento sociale, igienizzare spesso le mani e indossare la mascherina quando è necessario. Ai nostri concittadini vanno gli auguri per una rapida e completa guarigione”.