La Sardegna registra oggi la 146esima vittima da Covid-19.

Si tratta di padre Jean Laurent Guglielmi, 49 anni, presbitero dei Frati minori cappuccini, guardiano del convento di "Noli me tollere" di Sorso. È morto dopo oltre 15 giorni di terapia intensiva.

“Una triste e dolorosa notizia ha scosso tutti noi in questa giornata, il nostro amato padre Jean Lo Gugli è venuto a mancare – scrive il Comitato Sant’Antonio di Mores su Facebook -. Tutti noi in questi giorni abbiamo pregato, affinché potesse sconfiggere questo brutto virus, che imperversa ancora oggi in tutto il mondo, ma purtroppo non c’è l’ha fatta. La comunità dei frati cappuccini di Mores, tutto il nostro paese, perde una guida spirituale unica, un Padre amatissimo da tutti, colmo di bontà e amore verso chiunque. Nel suo ricordo indelebile, noi membri del ComitatoSantAntonio Mores Ne piangiamo tutti insieme la sua scomparsa affranti, ma con la certezza che ora è sicuramente avvolto tra le braccia del paradiso! Il tuo Sorriso, non lo dimenticheremo mai”.