Un valido compagno per trascorrere queste giornate di quarantena, lontano da scuola, parenti e compagni è certamente un buon libro. Lo sa bene l’amministrazione comunale di Loceri, guidata dal primo cittadino Roberto Uda, che ha deciso di donare un libro ai bambini e ai ragazzi del paese. Ad incaricarsi della consegna porta a porta dei pacchi regalo sono stati componenti dell’associazione Gabbia dei Monelli. Gioia ed entusiasmo nei volti dei bimbi che hanno ricevuto il regalo inaspettato.

“Con tanto affetto buona lettura ai bambini e un grazie enorme alla Gabbia dei Monelli. Preziose e belle. Senza il loro sorriso non è mai la stessa cosa”, ha scritto Uda sulla sua pagina Facebook.

Il sindaco ha poi precisato che: “A causa delle restrizioni non abbiamo potuto raggiungere i bambini che frequentano la nostra scuola residenti nei comuni vicini. Lo faremo quanto prima non ci siamo scordati di voi”.