Ieri, in tarda serata, una ospite di Casa Serena, Struttura Socio Assistenziale destinata ad accogliere anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, nel quartiere di Luna e Sole di Sassari, è stata portata al pronto soccorso per problemi legati a una patologia pregressa.

I sanitari le hanno prescritto l'esame del tampone per il Covid-19 che è risultato positivo. Ora è ricoverata nel reparto di Malattie infettive.

Il Dipartimento di Igiene pubblica dell'Assl di Sassari ha avviato un'indagine epidemiologica su tutto il personale e gli ospiti della struttura.