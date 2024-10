"C'è almeno un caso di positività di Coronavirus a Porto Torres. Per questo motivo il nostro Coc, il Centro operativo comunale, già attivo da circa dieci giorni, ha messo in atto le procedure del caso e poco fa ho firmato la comunicazione ufficiale indirizzata agli enti di competenza". Ad annunciarlo è il primo cittadino Sean Wheeler, il quale dichiara che la positività è stata riscontrata ma senza che la comunicazione venisse inviata in via ufficiale al Comune di Porto Torres.

"Purtroppo né la Regione, né gli istituti sanitari ci inviano comunicazioni formali in relazione a casi o presunti casi di positività. La procedura prevede per i Comuni invece, qualora si acquisiscano notizie, di attivare il Coc e adottare i provvedimenti conseguenti". Il sindaco ritiene inoltre "inopportuna la comunicazione alla popolazione sui nuovi casi di infezione in città".