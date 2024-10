Un caso di coronavirus si è registrato a Bottidda. A dare l'annuncio è il sindaco del centro del Goceano, Daniele Cocco, che spiega: "Purtroppo vi devo comunicare che anche nel nostro piccolo paese è arrivato il virus. Ci hanno segnalato stamattina dall'Ats la positività di una nostra concittadina".

"Niente panico - è la raccomandazione del primo cittadino -. Stiamo attivando tutte le procedure previste dalla normativa vigente. La cittadina in questione è un'operatrice sanitaria, stiamo ricostruendo la sua rete di relazioni nell'ultimo periodo: non dovrebbe aver avuto contatti con nessuno. Comunque metteremo in sicurezza eventuali persone che hanno avuto contatti".

"Il consiglio - conclude Cocco - è di continuare a rimanere a casa finché le prescrizioni non cambieranno. Quando uscite a fare la spesa indossate le mascherine che vi abbiamo dato dal comune, ma uscite il meno possibile. La crisi e l'emergenza sono ancora in atto".