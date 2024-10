“Si informa che è stato riscontrato in Orosei un caso di positività al Covid-19. Il soggetto, in vacanza presso la propria abitazione, si trova ora ricoverato presso la struttura covid di Sassari, mentre i familiari sono in isolamento fiduciario. Sono in corso i controlli per tutti coloro che hanno avuto contatto con il soggetto positivo; tutti i protocolli sanitari previsti sono stati immediatamente applicati”.

A darne notizia è l'amministrazione comunale di Orosei che sottolinea sulla pagina Facebook istituzionale: “Si invita ad esimersi da commenti non appropriati”.