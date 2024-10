La fuga dalla zona rossa gli è costata cara. Un uomo lombardo nei giorni scorsi aveva deciso di scappare dal Coronavirus rifugiandosi nell’Isola di San Pietro.

Il turista però non si è autodenunciato e non ha rispettato l’ordinanza regionale di quarantena obbligatoria e se n’è andato in giro per l’isola a bordo di uno scooter non assicurato e senza casco.

Ma all’improvviso l’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. L’uomo nell’impatto ha riportato alcune lesioni ed è stato necessario l’intervento dell’elicottero che lo ha trasportato al Brotzu di Cagliari dove è stato messo preventivamente in isolamento e sottoposto al tampone per il Covid-19, risultato poi negativo.

Intanto il furbetto tra qualche settimana tornerà in Lombardia con una bella denuncia emessa dai carabinieri di Carloforte.