L'emergenza coronavirus esplode in pieno presso l'ospedale di Ozieri. L'epidemia aveva già colpito nelle scorse settimane la cittadina del Monteacuto, ma adesso a essere contagiato è il personale sanitario dell'ospedale Antonio Segni.

A darne notizia è il Comune con un comunicato diffuso sul web. "Da quando è cominciata la crisi Covid-19 - spiega la nota - quella di oggi per Ozieri è stata la giornata più difficile perché sono arrivati gli esiti dei tamponi fatti al personale di Chirurgia e tre infermiere e un medico sono risultate positive. Negativi gli esiti degli altri colleghi di reparto e di quelli del Pronto Soccorso. Mancano i risultati di altri test per cui la preoccupazione è alta. Domani, si spera, arriveranno anche i primi esiti riguardanti operatori e ospiti della residenza sociosanitaria oggetto di indagine epidemiologica".

"Anche da noi, come nelle città sede di ospedale, il pericolo di contagio si concentra nei reparti e nelle case per anziani, per questo è necessario attenersi rigorosamente ai protocolli ma è altrettanto necessario dotare il personale di tutti i dispositivi di protezione personale".

Il sindaco conferma che "la Regione ha dato il via libera alla predisposizione all'attivazione dei Reparti di Terapia Intensiva anche agli ospedali di Alghero e Ozieri. Ad annunciarlo è il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais. Ancora una volta la dimostrazione che muoversi uniti porta risultati importanti per tutti. Hanno preso atto di una realtà che forse è sconosciuta ai più ma che è fondamentale per il sistema sanitario di tutto il nord Sardegna. È il primo passo, ora vediamo come andare avanti".