Con l’avvio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, l’amministrazione comunale di Tortolì è al lavoro per studiare la ripartenza nella garanzia della tutela della salute e la sicurezza della comunità e delle stesse imprese.

Il sindaco Massimo Cannas è pronto a firmare l'ordinanza per la riapertura delle attività commerciali previste dall’ordinanza regionale.

Dall'11 maggio è prevista la riapertura di negozi di abbigliamento, calzature, gioiellerie, nel rispetto delle norme previste. Da mercoledì 13 maggio l’apertura dei servizi alla cura della persona come parrucchieri, estetisti, tatuatori.

L’apertura è prevista a due condizioni: la Regione comunichi come annunciato il valore Rt (indice di trasmissibilità de virus) dall’8 maggio e con cadenza giornaliera, che dovrà essere inferiore a 0.5; le categorie commerciali rispettino le norme di sicurezza previste dall’ordinanza regionale e dal quadro normativo di riferimento di settore.

Sarà quindi disposta un’attività di vigilanza e controllo per assicurare il rispetto delle regole a garanzia della salute pubblica.

L’ordinanza sarà valida non appena la Regione comunicherà le informazioni atte per procedere alla riapertura. L’indice Rt sarà decisivo per procedere al via libera delle attività.

L’Amministrazione Comunale è vicina e sostiene le attività produttive, i commercianti e gli imprenditori locali consapevole dell’enorme sacrificio fatto sino ad oggi nel rispetto delle prescrizioni per l’emergenza sanitaria. Per la riapertura delle altre attività si rimanda all’ordinanza regionale e al Dpcm del 26 aprile 2020.