Dopo essere state montate davanti ai pronto soccorso di alcuni ospedali di Sassari, Cagliari e Nuoro, da ieri anche ad Alghero è presente la tenda della Protezione civile.

È stata allestita all’ospedale civile, sotto il coordinamento della Direzione regionale della Protezione civile, dal ‘Radio Club Alghero Protezione Civile’ e dalla "Protezione civile Ittiri", nella mattinata di lunedì, 3 marzo, e servirà per visitare i pazienti con problemi respiratori in pre-triage, prima di entrare nei pronto soccorso, come disposto dalla Regione Sardegna nell'ambito delle misure per contrastare la diffusione del coronavirus.

Le tende sono montate davanti ai pronto soccorso del san Francesco di Nuoro, Santissima Trinità di Cagliari e Santissima Annunziata di Sassari, a breve saranno montate davanti all'ospedale Marino, al Brotzu a Cagliari, al Policlinico di Monserrato, poi al Sirai di Carbonia e via via davanti i pronto soccorso di tutti gli ospedali dell'Isola.

Intanto il sindaco di Alghero Mario Conoci e l’Assessore all’Ambiente Andrea Montis hanno incontro a Porta Terra proprio i referenti della Protezione Civile e del Centro Operativo Comunale per relazionare sull’incontro in Regione con i Sindaci svoltosi venerdì per fare il punto sui protocolli operativi per l’emergenza coronavirus.

“La collaborazione e la partecipazione delle comunità è fondamentale per rispondere ed agire con voce univoca alle disposizioni del Ministero della Salute e della Regione, senza iniziative locali”, ha spiegato il primo cittadino.

L’incontro di Cagliari è stato importante per informare i sindaci sulla situazione generale e soprattutto per attuare misure di collaborazione per promuovere le buone pratiche di comportamento.

La Regione ha emesso un documento con il quale Comuni si impegnano a promuovere le misure di informazione e prevenzione. Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani.

“Si risponde all’emergenza – ha aggiunto Mario Conoci - senza inutili allarmismi ma con la consapevolezza di contribuire ad un maggiore senso di sicurezza tra i cittadini”.