Un segnale wi-fi più potente e veloce per lavorare e studiare meglio. A Loceri l’amministrazione comunale di Roberto Uda ha deciso di intervenire sulla rete cittadina per aumentare la velocità di navigazione.

Il primo cittadino fa sapere che: “Sono iniziati i lavori per il potenziamento del WiFi cittadino. Rilevando un notevole incremento degli accessi, dovuti all'emergenza Covid-19, l'amministrazione ha deciso di investire attivando un nuovo collegamento in fibra ottica per permettere agli utenti di navigare in velocità. I lavori dovrebbero concludersi all'inizio della settimana prossima”.