“Considerato l'aumento dei casi di contagio dovuti alla movimentazione dei flussi vacanzieri in Sardegna, con la conseguente impossibilità di verificarne i contatti a livello locale, si comunica che, a titolo puramente precauzionale, la Casa di riposo di Samassi interromperà temporaneamente l'accesso alle visite in presenza di parenti e conoscenti degli anziani ospiti della struttura. Il provvedimento entrerà in vigore oggi 24.08.2020 e si protrarrà (salvo proroghe) fino al 07.09.2020”.

A comunicarlo è il sindaco Enrico Pusceddu.

“Ci scusiamo per queste due settimane di disagio – ha aggiunto - ma, vista l'incertezza del periodo, si è deciso in accordo con i referenti della struttura di non dare nulla per scontato nella salvaguardia della salute dei nostri anziani. Naturalmente restano a disposizione le visite in videoconferenza o tramite i contatti telefonici dedicati secondo le modalità già avviate in precedenza”.