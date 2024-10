La Giunta comunale di Alghero ha deciso, ieri mattina, di approvare un protocollo di intesa con le Associazioni di volontariato per lo stanziamento di contributi.

“Si tratta di una prima tranche di supporto economico per le attività che si stanno mettendo in campo e che vedono le Associazioni algheresi e la Caritas in campo per azioni di sostegno alle persone in difficoltà a causa dell'emergenza in atto”, queste le parole del Sindaco Mario Conoci.

Le attività riguardano le fasce deboli della popolazione: anziani, malati cornici e immunodepressi. Le Associazioni interessate sono la Confraternita della Misericordia, Associazione Volontari Polisoccorso, Alghero Soccorso Onlus, Gli Angeli Custodi Alghero, Compagnia Barracellare del Comune e Radio CB Alghero.