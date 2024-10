Era ricoverato da qualche giorno nell’area dei presunti pazienti Covid-19 all’ospedale San Francesco di Nuoro. Ma stanco di stare in isolamento, un uomo con problemi psichici, ha deciso di tornare a casa di sua spontanea volontà e ha lasciato il reparto. Si è recato alla fermata dell’autobus più vicina ed è salito a bordo di un mezzo Arst diretto a Siniscola.

Il fatto è avvenuto questa mattina intorno alle 8 e l’allarme alle forze dell’ordine è scattato immediatamente, questi hanno intuito che l’uomo stesse tornando a casa e hanno avvisato i colleghi del centro baroniese. Polizia, carabinieri e operatori della medicalizzata del 118 lo hanno atteso in paese e muniti dei dispositivi di protezione adeguati, hanno applicato le procedure previste dal protocollo Coronavirus. Il paziente è stato caricato in ambulanza e riportato a Nuoro in ospedale.