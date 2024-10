Lezioni sospese nel Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari. L'ateneo turritano corre ai ripari per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

"A causa di un possibile caso di COVID-19 - recita un comunicato diffuso sul sito del Dipartimento - e solamente per fini prudenziali, tutte le lezioni del Dipartimento sono sospese fino a venerdì 6 marzo. Nei prossimi giorni maggiori aggiornamenti".

Sospeso anche l'Open day. "A causa della sospensione delle uscite didattiche delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l’emergenza coronavirus, ad oggi prevista fino al prossimo 15 marzo, e in linea con il codice di condotta che l’Ateneo sta adottando per ridurre le possibilità di contagio, si è deciso di annullare l’evento OPEN DAY 2020 programmato per il 20 marzo 2020 nel Dipartimento di Agraria".