In un periodo di forte emergenza, paura e preoccupazione alcuni comitati impegnati nell’organizzazione delle feste paesane hanno scelto di utilizzare quei pochi soldi raccolti per tendere una mano a chi in questi giorni non ha smesso di lavorare e rischia la propria vita per proteggere quella altrui. I Comitati delle leve ’70 e 99’ di Ilbono - promotori della festa della Madonna delle Grazie in programma a luglio – e i componenti del Comitato di San Gemiliano di Tortolì (festa prevista ad agosto) – hanno deciso di utilizzare parte della questua per acquistare materiale di protezione per medici, infermieri e volontari.

Le leve di Ilbono hanno acquistato 115 visiere e 80 tute attacchi batteriologici da donare all’Ospedale Nostra Signora della Mercede. Alla raccolta hanno partecipato anche alcuni commercianti. Il materiale è già stato consegnato al direttore del presidio Luigi Ferrai e del Direttore della Assl Andrea Marras all’ospedale di Lanusei, all’Associazione volontari Lanusei e alla Croce verde di Tortolì.

Il comitato di San Gemiliano invece ha devoluto un contributo alla Croce verde. “In queste difficili giornate – scrivono - i volontari si trovano a dover affrontare consistenti aggravi di costi per proteggersi e proteggere gli assistiti con dispositivi di protezione, lozioni disinfettanti. Pertanto come comitato ci siamo sentiti in dovere di contribuire finanziariamente alla lodevole opera della Croce verde, alla quale va la nostra ammirazione e un grande e affettuoso abbraccio. Preghiamo San Gemiliano che protegga tutti noi e le nostre famiglie.

S'Onnipotenti t'ha fattu de sa Fidi difensori Millanu vivu ritrattu de Gesus su veru Pastori".