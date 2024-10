I finanzieri della Compagnia di Nuoro hanno sequestrato diversi flaconi di sapone igienizzante che venivano venduti in un esercizio commerciale come provvisti di specifiche proprietà disinfettanti e pubblicizzati da un cartello recante la dicitura “SAPONE POTASSICO DISINFETTANTE”.

Il “disinfettante”, come previsto dalla normativa di settore, è utilizzabile esclusivamente per i prodotti biocidi posti in commercio previo rilascio dell’apposita Autorizzazione emessa su richiesta dell’azienda produttrice, dal Ministero della Salute o dall’Unione Europea. Pertanto, essendo l’etichetta del prodotto priva dei riferimenti delle Autorizzazioni ministeriale in questione, accostate al cartello riportante la dicitura in precedenza descritta, potevano fondatamente indurre in errore l’acquirente ingenerando nel consumatore finale la falsa convinzione di acquistare un sapone con potere disinfettante, proprietà che invece appartiene ai soli prodotti rientranti nella categoria dei “biocidi” regolarmente autorizzati.

Per questo il responsabile dell’attività commerciale è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Nuoro per frode in commercio.