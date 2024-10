Ieri mattina, il Sindaco di Sennori, Nicola Sassu, e il Parroco, monsignor Salvatore Masia si sono ritrovati nella chiesa di San Basilio Magno per affidare la comunità alla compatrona Maria Santissima Ausiliatrice in questo momento di emergenza per la diffusione del Coronavirus.

In segno di preghiera e venerazione di tutti i sennoresi alla Madonna, Sassu ha acceso un cero all'altare di Maria Ausiliatrice come segno della preghiera e della venerazione di tutti i sennoresi alla Madonna.

Al termine hanno venerato il Santissimo Crocefisso collocato nella navata centrale della chiesa.