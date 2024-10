A Sedilo l'emergenza Covid si fa sempre più ampia. Il numero dei contagi, nonostante ancora non sia arrivata la comunicazione ufficiale dall'Ats, dovrebbe essere salite almeno a 40. Lo ha riferito il Comune in un comunicato nella pagina Facebook.

"Nonostante da sabato non arrivino comunicati dall'Ats, ma visto l'aggravarsi della situazione, si informa in via ufficiosa che il totale dei contagi alle 24 del 21 settembre risulta essere 40", si legge.

E ieri sera l'avviso agli studenti: "L’amministrazione comunale, sentito il prefetto ed il Miur, considerata la preoccupante diffusione del virus nella nostra comunità, invita tutti i ragazzi che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, in via precauzionale, ad evitare spostamenti da Sedilo fino a lunedì 28 settembre. Solamente coloro che hanno eseguito accurati test nelle ultime 48 ore possono frequentare le lezioni".