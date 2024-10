“Grazie a quanti, oggi, operatori dell’USCA, Polizia municipale, Barracelli, Carabinieri, Croce Bianca, volontari, medici e operatori sanitari che hanno dato il loro contributo, in questa prima giornata di screening presso il salone parrocchiale (per la disponibilità del quale ringraziamo don Antonio), per sottoporre al test quasi 1200 persone. La battaglia contro il virus è una battaglia di tutti, e le battaglie si vincono sul campo, testa e cuore. Grazie”.

È il messaggio di ringraziamento che il sindaco di Baunei Salvatore Corrias rivolge dopo un’intensa e prima giornata di screening di massa. Il primo cittadino, infatti, alla luce dei nuovi contagi (39 i positivi più 14 individuati ieri e 50 in isolamento obbligatorio), ha organizzato due giornate per sottoporre i cittadini al test e contrastare così la diffusione del Covid.

Dopo la giornata di ieri, si proseguirà con i controlli mercoledì 23 dicembre: “si provvederà alla somministrazione dei test rapidi antigenici alla popolazione residente, domiciliata sia nel centro di Baunei che di Santa Maria Navarrese, ai dipendenti pubblici e privati, ai professionisti e agli esercenti che svolgono il proprio impiego a diretto contatto con la popolazione residente, agli ospiti che stanno venendo da altre province e da altre regioni a trascorrere le feste, avendo qua il domicilio”, fanno sapere dal Comune.