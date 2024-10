Diverse le denunce scattate on Ogliastra. I carabinieri della compagnia di Lanusei hanno sorpreso un giovane che sarebbe dovuto essere in isolamento domiciliare, perché convivente con altro familiare rientrato dalla penisola, in un esercizio commerciale. Poi una coppia è stata sorpresa a Tortolì mentre andava a fare la spesa ma era residente in un altro Comune. Sempre nella cittadina i militari hanno sorpreso un gruppo di giovani che organizzava una festa in una casa.

Anche i carabinieri della compagnia di Isili hanno sorpreso dei ragazzini riuniti in un appartamento a far festa ma creando assembramento e quindi violando il decreto.

Tutti devono rispondere di violazione del Dpcm anti Coronovirus.