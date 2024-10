Nella giornata di oggi a Samassi il sindaco Enrico Pusceddu ha disposto il semi-lockdown. L'aumento dei contagi nella comunità ha reso inevitabile la scelta del primo cittadino di limitare le attività, nel tentativo di frenare l'incalzante pandemia.

"Visto il preoccupante andamento dei casi di positività a Samassi - si legge nel comunicato -, la pericolosità̀ del fenomeno epidemiologico da Covid-19, la scarsità dei dati disponibili per gestire l’evento e il concreto rischio di diffusione incontrollata del virus, e considerato il rischio di sottovalutazione del fenomeno con la conseguente messa in pericolo della salute pubblica, è stata disposta l'ordinanza n. 22".

All'interno del nuovo provvedimento sono previsti: "La sospensione delle attività didattiche relative alla scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado fino a domenica 18 ottobre 2020".

"Il divieto di fermata sosta dei gruppi di pedoni negli spazi pubblici di Piazza S. Geminiano, area verde via Berlinguer, Piazza Italia, Piazza Mercato, Piazza Resistenza, Parco tematico, Parco is Argiolas, Piazza Gallilei, Parcheggio Stazione Ferroviaria, con decorrenza immediata e fino a mercoledì 21 ottobre compreso".

"La sospensione delle attività̀ di vendita di snack, bibite e bevande in genere effettuate mediante macchine per la distribuzione automatica dislocate in locali specifici o posizionate presso rivendite di alimentari e la contestuale chiusura d’accesso al pubblico dei suddetti locali fino al 21 ottobre 2020 compreso".

"La chiusura delle sedi associative di Casa Piras, del centro d’aggregazione sociale, dell’oratorio parrocchiale e di tutti i luoghi pubblici e privati in cui si svolgano attività̀ ricreative, culturali e sociali con decorrenza immediata e fino a mercoledì̀ 21 ottobre compreso".

"Il divieto di accesso alle attività̀ commerciali, artigianali e di pubblica utilità̀ (farmacia, parafarmacia, posta, banca) in numero superiore alla reale capienza dei locali secondo le disposizioni vigenti in materia di protocolli Covid-19 (distanza interpersonale, dispositivi di sicurezza, igienizzazione mani)"."Il divieto di svolgimento del mercato ambulante nella giornata di giovedì̀ 15 ottobre 2020".

"Al momento l’incertezza della situazione non ci lascia altra scelta che quella di dare il tempo alle famiglie samassesi di conoscere gli esiti dei tamponi - spiega Pusceddu -, di tutelare la popolazione evitando per quanto possibile gli assembramenti incontrollati e incontrollabili e di aspettare che lo scenario complessivo in ambito sanitario assuma contorni più chiari e sostenibili".

"Nel ringraziarvi per la collaborazione vi chiedo ancora una volta di attenervi a tutte le prescrizioni anti-Covid muovendovi, in questi giorni, con la massima cautela e solo se realmente indispensabile", conclude.