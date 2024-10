Salgono a 50 i positivi di Coronavirus in Sardegna. Lo riferisce, in una nota, la Regione che sottolinea come i tre nuovi casi accertati sono due a Sassari e uno a Nuoro.

Si sono concluse, invece, le operazioni di sanificazione all’ospedale di Alghero. Il presidio, comunica sempre la Regione, è operativo.