“È giunta comunicazione da parte di ATS Sardegna circa l'accertamento di ulteriori 8 casi di positività al Covid19, che si sommano ai 6 positivi già comunicati, a questi va aggiunto un altro caso per il quale ho avuto comunicazione per le vie brevi. Per cui abbiamo un totale di 15 persone positive”.

È il nuovo aggiornamento comunicato dal sindaco di Orgosolo Dionigi Deledda.

Il Servizio di Igiene Pubblica ha prontamente provveduto a porre in quarantena obbligatoria la persona interessata e ad avviare l'indagine epidemiologica presso familiari, per ricostruire l'eventuale catena di contagio, al fine di avviare tutte le procedure del caso. Forniremo tutte le comunicazioni del caso tramite i canali istituzionali nelle nostre disponibilità".

Il sindaco raccomanda ancora una volta a tutta la cittadinanza “il puntuale rispetto di tutte le disposizioni di cui ai vari DPCM vigenti e alle diverse ordinanze regionali con le quali, tra le altre cose è fatto obbligo a tutti i cittadini di utilizzare le mascherine (quando si recano negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici, di rispettare il distanziamento sociale e l’igiene personale”.