“Smettiamola di sminuire il problema legato alla trasmissione del coronavirus. Facciamo parte di una comunità e oltre a pensare egoisticamente a noi stessi dobbiamo riuscire a pensare agli altri. Anziani, bambini e persone immunodepresse devono essere le prime ad essere tutelate”.

Lo sottolinea l’Assessora comunale ai Servizi sociali del Comune di Alghero, Maria Grazia Salaris, che aggiunge: “Dobbiamo rispettare rigorosamente piccole regole comportamentali. Rivedere le nostre abitudini quotidiane e smetterla di fare inutili e sterili polemiche. Dal virus si guarisce ma bisogna avere le giuste cure”.

“Onore e rispetto per tutto il personale medico e paramedico d'Italia per il grande lavoro di queste settimane. Comportiamoci – ha concluso la Salaris – come una comunità responsabile, senza allarmismo ma soprattutto senza incoscienza”.