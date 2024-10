Sagra di Sant’Efisio, tutto ancora un’incognita. L’Assessore Alessandro Sorgia, che sovrintende la delega al Turismo in Municipio, contattato da Sardegna Live, fa sapere: "Il comune di Cagliari, in tutto questo tempo, si è dotato di tutti gli strumenti necessari a gestire la festa di Sant'Efisio nella forma in cui potrà poi essere concretamente svolta – ammette - allo stato attuale la modalità di svolgimento della festa non è stata ancora definita in quanto siamo tutti quanti in attesa di conoscere quali saranno le prossime condizioni che verranno imposte dalle disposizioni del governo. Certo, nessuno si nasconde le particolari difficoltà che quest'anno ci saranno e anche il fatto che ci sono fortissime possibilità che la festa possa non tenersi – prosegue Sorgia - tutte le ipotesi sono ancora sul campo è una decisione non è stata presa. La decisione dovrà essere necessariamente presa in tempi molto ravvicinati, e dovrà coinvolgere tutti gli interlocutori necessari: il Comune, la Prefettura, la Questura e la Confraternita del gonfalone. L'unica cosa che credo possa essere oggi detta con certezza è che il voto sarà sciolto anche quest'anno – ha concluso l’assessore comunale di palazzo Bacaredda - le modalità nelle quali si potrà fare dovranno essere decise nei prossimi giorni"