La messa in questione è quella del 7 marzo. Il sacerdote che l’aveva celebrata dall’altare della parrocchia San Paolo di Nuoro era li per sostituire don Riccardo Fenudi. Una settimana dopo preti hanno accusato i primi sintomi, sono stati sottoposti al tampone risultato positivo. Ora si trovano ricoverati in ospedale.

Così il parroco don Riccardo Fenudi, in quarantena preventiva, con una comunicazione ufficiale, spiega che: "Unitamente al consiglio pastorale della parrocchia di San Paolo, in preghiera costante per i sacerdoti ricoverati perché risultati positivi al tampone del Covid 19, constatato che uno di essi ha presieduto la Celebrazione Eucaristica vespertina nella nostra chiesa parrocchiale sabato 7 marzo, invitano coloro che hanno preso parte a questa celebrazione, in particolare coloro che si sono recati a ricevere la comunione o si siano accostati al sacramento della confessione con uno di essi, a porre una particolare attenzione qualora manifestassero sintomi della malattia, nonché a mettere in atto tutte le dovute misure stabilite dai protocolli ministeriali per il contenimento della malattia, avvisando il proprio medico di famiglia".