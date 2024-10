È Cagliari (con un indice dell'80.84) la città dove la ripartenza potrebbe essere più semplice, grazie ad un ottimo sistema di trasporto pubblico integrato dai servizi di sharing mobility e fortemente digitalizzato, e ad una rete di sensori collegati ad una centrale di controllo urbano molto avanzata.

È quanto rileva il report di Ernst & Young sui capoluoghi italiani colpiti dal nuovo coronavirus, che ha incrociato gli indicatori di resilienza dello Smart city Index di EY (fattori sanitari, economici e sociali) con i dati del contagio covid-19.

Anche Sassari (con un indice del 50.7), è nella casistica “Ripartenza facile”, dove sono presenti oltre Cagliari e Sassari, anche Bari, Lecce, Siena, Pisa, Pordenone, Udine, Cosenza, Perugia, Potenza e Livorno.

Ecco la mappa:





Come si evince: Oristano (con il 35.71) e Nuoro (con un 29.38) ripartirebbero, invece, più lentamente, perché le loro infrastrutture di mobilità e comunicazione non sono di livello elevato e non consentono grandi prestazioni. Sono state, infatti, inserite nel gruppo “Ripartenza lenta” (basso contagio/scarsa resilienza): città dove la ripartenza potrebbe avvenire assai presto, dato il basso livello di contagio, ma più lentamente.